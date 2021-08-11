В колонии №16 зафиксирован факт жестокого обращения с осужденным

В колонии № 16, расположенной в селе, Беловодском зафиксирован факт жестокого обращения с осужденным. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по предупреждению пыток.

Директор Наццентра Кыргызстана по предупреждению пыток Бакыт Рысбеков и завотделом превентивных посещений НЦПП КР Бакыт Касымкулов 6 августа побывали с проверкой в колонии №16, расположенной вблизи села Беловодского Чуйской области, а также в исправительном учреждении №47 ГСИН при МЮ КР.

По итогам превентивного посещения закрытых учреждений выявлены факты жестокого обращения и нарушения прав осужденных.

Как отмечают в наццентре, при входе сотрудников НЦПП КР в спецучреждения попыток воспрепятствования не было. В Беловодском специалисты побеседовали с содержащимися в ШИЗО и ПБО и провели покамерный обход.

Во время визита Р.у.С., осужденный на 9 лет Октябрьским районным судом г. Бишкека по ст. 281 УК КР, написал жалобу. В заявлении он указал, что 5 августа 2021 года проспал и немного опоздал на утреннюю проверку. После этого 5-6 конвоиров затащили его силой в штрафной изолятор, где стали избивать: пинали ногами по голове, били кулаками. Заключенного оформили как злостного нарушителя и посадили в ШИЗО на 1 месяц. В знак протеста он порезал себе грудь. Мужчина просит привлечь виновных к ответственности.

А в исправительном учреждении №47 представители Наццентра КР по предупреждению пыток провели беседу с С.А., осужденным Токмокским городским судом за разбой на 12,5 лет. Мужчина отбывает наказание в исправительном учреждении №31 в селе Молдовановке, где 5 августа после вечерней проверки с ним произошел несчастный случай.

При попытке застеклить окно заключенный получил травму – осколком разбившегося стекла ему порезало грудь. Прибывшая на вызов бригада медиков отвезла его в сопровождении конвоя в Национальный хирургический центр им. Мамакеева, однако врачи отказались принимать пострадавшего, сославшись на то, что он осужденный.

"Медики Скорой помощи составили акт и отвезли пациента в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, где ему оказали медицинскую помощь – зашили порез. После этого мужчину доставили в ИК-47. По словам врача исправительной колонии Ж. Мамазаровой, рана не глубокая, общее состояние заключенного удовлетворительное. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - отметили в НЦПП КР.

По мнению специалистов наццентра, отказ в оказании медицинской помощи недопустим. Все без исключения граждане при экстренном поступлении в любое медицинское учреждение республики имеют право получить своевременные квалифицированные медуслуги.

При этом отмечается, что отказ в оказании медицинской помощи на том основании, что пациент является осужденным, рассматривается как дискриминация по социальному статусу. По этому факту Наццентр КР по предупреждению пыток направит обращение в соответствующие структуры.