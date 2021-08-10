Из-за ремонта теплосетей на некоторых улицах Бишкека перекроют движение

Как сообщают в ОАО "Бишкектеплосеть", из-за реконструкции теплосетей на некоторых участках улиц будет перекрыто автомобильное движение.

Так, на отрезке улицы Токтогула от Турусбекова до Уметалиева будет реконструкция магистральной тепловой сети, которая продлится до 15 сентября.

Подрядной организацией ОсОО "ГлавТехИнвест" будут производиться работы по реконструкции теплофикационной камеры на пересечении улиц Фрунзе и Тыныстанова, с частичным перекрытием движения автомобильного транспорта до 20 августа.

Все работы направлены на улучшение качества теплоснабжения потребителей и будут проводиться согласно выданным ордерам Управления капитального строительства.