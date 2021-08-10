Что обсуждал телохранитель Атамбаева с депутатом Жетигеновым?

Телохранитель экс-президента КР Алмазбека Атамбаева Дамир Мусакеев провел встречу с депутатом Бакытбеком Жетигеновым и рядом лиц из Чуйской области. Об этом сообщает одно из отечественных СМИ.

По ее данным, встреча прошла в Кемине 23 июля этого года.

Что именно обсуждалось на этой встрече СМИ не сообщает, единственное, предполагает, что, возможно, за этой встречей стоит сам бывший президент.

Отметим, в июне 2006 года Оперативники ГУВД столицы и МВД задержали четверых кыргызстанцев, имеющих предположительно непосредственное отношение к кара–балтинской организованной преступной группировке.

""БМВ–520" со столичными номерами была остановлена при въезде в Бишкек на посту ГАИ в селе Военно–Антоновка. Управлял иномаркой Б. Жетигенов. Помимо него в салоне иномарки находились А. Бокушев, К. Кольбаев и Т. Сулайманов. Там же под сиденьем лежал и заряженный пистолет Макарова", - сообщали СМИ.