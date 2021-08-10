Выборы академиков НАН – еще один мощнейший удар по науке

Наука Кыргызстана находится в тяжелейшем, близком к катастрофе положении. И это обстоятельство - отсутствие в течение 30 лет ведущей роли науки в стратегии развития и реально осуществимых технологических, опытно-конструкторских проектов - предельно ясно подчеркнул президент страны Садыр Жапаров, посетивший 11 ноября прошлого года Национальную академию наук. Более того, он произнес потрясшую всех своей откровенностью фразу: "Академия наук должна быть центром бурной деятельности, а не музеем". Но, судя по прошедшим недавно выборам академиков и членов-корреспондентов НАН, его слова не дошли до ушей представителей ученого мира и его стремлениям вряд ли суждено сбыться.

За последние 20-30 лет наука Кыргызстана не предложила обществу ни одной идеи, проектов, которые оказали бы существенное воздействие на макроэкономическую политику, реальный сектор экономики, технологический уклад и социальную сферу республики.

Для справедливости надо отметить, что в прошлом (20-30 лет тому назад) вопреки сравнительно "юному" возрасту Академии наук и других НИИ ученые республики добились высоких мирового и союзного значения результатов в ряде научных направлений. Так, исследование академика П. И. Чалова "Явление естественного деления урана-234 и урана-238" признано мировым научным открытием. И. Т. Айтматов с сотрудниками были удостоены Государственной премии СССР. Членом-корреспондентом НАН КР М.У. Усубакуновым была внедрена в производство технология получения сверхчистой - 99,99 процента сурьмы, которая поставлялась во многие страны мира и приносила огромные доходы. Международное признание получила технология получения органических пектинов, а её автор - доктор химических наук З. Ж. Ашубаева была приглашена на работу в Аргентину для внедрения этой технологии. Были созданы эффективные биохимические препараты для лечения заболеваний домашнего скота. Но эти достижения в прошлом.

Бедственное положение всей науки республики, как правило, объясняется мизерным финансированием – 0,08% от ВВП. Для сравнения в Таджикистане - 0,1% от ВВП, в Узбекистане - 0,18%, в Казахстане - 0,17%. Тоже мало, но почти в десять и более раз больше чем у нас. При этом в нашей стране средства выделяются только на нищенскую зарплату и на поддержание инфраструктуры научных учреждений. В течение более 30 лет не финансируются лабораторные экспедиционные исследования, не выделяются средства на обязательные полупромышленные испытания новых технологий, на замену морально и физически устаревшего научного оборудования и на другие нужды. И без того скудное бюджетное финансирование растекается по трём ручейкам: академическую, вузовскую и отраслевую науки. И как прежде финансируются не исследования, а научные учреждения.

Понятно, что финансирование науки связано с возможностями экономики. Но также невозможно оспорить, что цивилизованное развитие экономики, материальной и духовной культуры общества обеспечивается наукой. Однако, как считают ученые, проблема не только в катастрофической недостаточности финансов, а в архаичной организации науки республики в целом. Необходимо было решительно осуществить глубокую институциональную реформу. Но вместо кардинальных реформ проводился косметический ремонт фасада науки.

Как известно, естественные науки - биология, химия, физика, геология, прикладная математика, обеспечивали и продолжают обеспечивать технологический прогресс человечества. Хорошо известно, что геология, изучающая Землю в целом, заточенная на поиски и разведку минеральных ресурсов, на исследования и прогноз чрезвычайных геологических стихий - фундамент промышленности, сельского хозяйства, электроники и геоэкологии. Эта важнейшая наука – фундамент развития мировой экономики с древних времен - умерла в нашей республике.

Если принять во внимание неуклонно снижающийся уровень знаний в школах и вузах республики, девальвацию научных степеней и званий, то ситуация с будущим науки и страны становится просто опасной.

Безусловно, будущее науки – в подлинной интеграции науки и образования. То есть вся фундаментальная наука должна быть сконцентрирована в вузах, как это на протяжении столетий сделано в большинстве стран мира. При такой системе осуществляется непрерывный научно-педагогический процесс: передача знаний студентам – получение новых знаний в процессе выполнения НИР в университете – передача новых знаний поколениям молодых ученых. Ситуация, как считает большинство ученых, такова: в Академии наук и некоторых отраслевых НИИ наука умирает, а в вузах еще не родилась или не встала на ноги. Нужен переходный период в 2–5 лет, за время которого при желании и политической воле можно запустить механизм самоорганизации науки и подготовить мыслящее по-новому поколение ученых.

Главная задачи - объединить растекающиеся "ручейки" финансирования в одно русло и направить его на крупные перспективные проекты, в том числе и в первую очередь, по государственным заказам с конкретной отдачей в экономику республики.

Еще в 2000 году на первом съезде ученых республики академиками Н.П. Лаверовым, М.М. Миррахимовым, членом-корреспондентом НАН К. Дж. Боконбаевым был предложен один из действенных механизмов улучшения системы науки. В дальнейшем ученые детально проработали комплексный, реально осуществимый механизм всей системы науки и направили её президенту, правительству, в Жогорку Кенеш. Этот метод реформ не требовал дополнительных финансовых затрат. Напротив, он оптимизировал финансирование науки. Но никакого ответа: ни положительного, ни отрицательного они не получили.

По мнению многих ученых, с кем довелось беседовать при подготовке этого материала, недавно прошедшие выборы академиков и членов-корреспондентов НАН – еще один мощнейший, под дых удар науке. И умирает она не от старости, хотя средний возраст академиков 74 года, а членов-корреспондентов за 70 лет, - а от профессиональной немощности. Что очень верно подметил президент Жапаров.

В свое время академик Мирсаид Миррахимов настаивал на том, чтобы кандидатов на звания академиков и членов-корреспондентов представляли не коллективы, а профессиональные ассоциации. Не физик выбирает лирика, который в физике ноль, и наоборот, а именно профессионалы, которые знают, какой вклад в науку внес тот или иной кандидат. Но пока, как видим, у нас прежде всего думают о себе, своем благополучии, а не о родине.