Бизнес-ассоциации просят президента наложить вето на закон о ЧС в экономике

Национальный альянс бизнес-ассоциаций на своей странице в сети Facebook опубликовал обращение к президенту Садыру Жапарову с просьбой наложить вето на закон о ЧС в экономике.

В обращении отмечается, что принятие данного законопроекта прошло без проведения общественного обсуждения с учетом мнения бизнес-сообщества и представляющих его бизнес-ассоциаций.

"Не было проведено анализа регулятивного воздействия (АРВ) согласно Регламенту ЖК КР, а также закон заложил многие нормы, которые увеличивают дискреционную власть кабинета министров КР, что создает коррупционные риски концентрации большой власти в ведомствах. Законопроект позволяет в короткие сроки менять налоговые режимы, вводить новые государственные платежи и пошлины, изменять правила налогового и таможенного администрирования", - считают в бизнес-ассоциациях.

В случае негативного сценария использования данных полномочий кабинетом министров, может произойти ухудшение условий ведения предпринимательской деятельности в стране, бегство капитала, уход предпринимателей в тень, по причине тяжелой ситуации созданной вторым годом глобальной пандемии, а также в целом каскадного усугубления экономического кризиса, наличие которого подразумевает или предопределяет, а может быть и провоцирует рассматриваемый законопроект.

"Законопроект также узаконивает рейдерский захват через искусственное банкротство предприятий, путем изменения кредитных условий и внедрения новых правил управления предприятием со стороны кабинета министров, так как дает им такие полномочия. Законопроект совершает покушение на сам институт частной собственности, что является основой общественно-правовых отношений. Введение в силу этого законопроекта позволит правительству через механизмы быстрого изменения правил налогового администрирования, практически производить экспроприацию и отчуждение имущества любого налогоплательщика", - говорится в обращении.

Указывается, что законопроект признается бизнес-сообществом как общественно опасный, вредный для экономики, внушающий недоверие со стороны микро-малого и среднего бизнеса, подрывной для национального согласия и общественно-политической стабильности.

Под обращением подписалась 71 бизнес-ассоциация.