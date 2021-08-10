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Омбудсмен помог врачу добиться компенсации за работу во время пандемии

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- Александра Василькова
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После вмешательства акыйкатчы (омбудсмена) КР заявительница включена в протокол на выплату компенсации в размере 75 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

На имя омбудсмена КР обратилась врач-психиатр Иссык-Атинской ЦСМ С.Аблаева. В своем обращении она рассказала, что "в период первой вспышки тяжелой пандемии активно работала против эпидемии, работала на дежурствах на проходном посту "Ак-Тилек", по возможности защищая себя от заражения".

Заявительница сообщила, что в итоге она попала в реанимацию. С 9 июля по 5 августа находилась на лечении с диагнозом коронавирусная инфекция, тяжелое течение, внебольничная двухсторонняя пневмония, дыхательная недостаточность II-III стадии.

Заявительница жалуется что несмотря на ее работу, в так называемой "красной зоне" она не получила соответствущую денежную компенсацию.

С. Аблаева обратилась в аппарат омбудсмена 24 февраля 2021 года.

Аппаратом омбудсмена по данному заявлению в течении шести месяцев было направлено 4 письма (26.02.21, 11.03.21, 07.06.21 г., 08.07.2021 г.), в Министерства здравоохранения и социального развития, в правительство КР (31.03.21) и президенту КР (13.04.2021г.).

В ответ получено 4 письма от Министерства здравоохранения и социального развития (13.04.2021 года, 26.04.21 года, 20.05.21 года, 03.08.2021 года). Причем большинство этих писем были отписками. Только в последнем ответе из Минздравсоцразвития сообщалось, что Комиссией по рассмотрению документов на выплату единовременной компенсации Аблаева включена в протокол на выплату компенсации в размере 75 тысяч сомов в соответствии с постановлением правительства.

Уточняется, что данный вопрос все еще находится на контроле у профильного отдела аппарата омбудсмена КР.


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URL: https://www.vb.kg/404669
Теги:
омбудсмен, Кыргызстан, врачи, коронавирус, пандемия
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