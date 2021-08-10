Детский лагерь "Жалын" на Иссык-Куле: успей отдохнуть этим летом!

В детском оздоровительном комплексе "Жалын" подходит к завершению сезон 2021 года. Почти 2000 детей со всего Кыргызстана уже побывали этим летом у нас в "Жалыне", расположенном на северном побережье Иссык-Куля. Дети проживают в корпусах по 4-5 человек в комнате. Десять дней отдыха наполнены событиями: ежедневные концерты, представления, спортивные мероприятия, и, конечно же, вечерние дискотеки. Два раза в день дети купаются в озере под строгим контролем плавруков и врачей. Для такого насыщенного дня нужно хорошее питание. Детей кормим 5 раз в день: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин перед самым сном. Кормим не только сытно, но вкусно и полезно.

Увы, беззаботное лето всегда быстро заканчивается, скоро опять в школу или на онлайн обучение. Но вы можете успеть отправить своего ребенка к нам в "Жалын" на самый яркий, завершающий поток. С 17 по 26 августа детей ждут множество мероприятий, прощальный костер и традиционный ночной салют на берегу озера! Поверьте, ваш ребенок запомнит эти августовские дни на весь год.

Детская путевка с 17 августа по 26 августа стоит 7550 сом. В стоимость входит доставка из Бишкека и обратно, проживание, питание и все мероприятия.

Дополнительная информация на сайте promo.jalyn.kg.

Забронировать путевку можно по телефону или WhatsApp 0550-560-540.