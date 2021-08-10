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Кыргызстан лидировал в ЕАЭС по показателю безработицы

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- Евгений Денисенко
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В ЕАЭС безработица за первое полугодие 2021-го сократилась более чем на половину. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец июня текущего года составила 1,555 миллиона человек или 1,7 процента численности рабочей силы. Об этом сообщается в экспресс-обзоре департамента статистики Евразийской экономической комиссии. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение составило 50,2 процента.

По последним имеющимся данным в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) уровень безработицы по ЕАЭС составил за первый квартал текущего года 5,6 процента численности рабочей силы, в том числе в Армении – 17 процентов, Беларуси – 4 процента, Казахстане – 4,9 процента, России – 5,6 процента, Кыргызстане – 5,8 процента (за 2020 год).

Вместе с тем, в процентах к численности рабочей силы показатель в Кыргызстане составил 3,1 процента - наибольший в ЕАЭС (в июне 2020-го был 3 процента). В Беларуси соответственно - 0,2 процента, в Казахстане - 2,4 процента, в России - 1,6 процента, по Армении данных нет.

В соответствии с определением МОТ безработными считаются лица в возрасте, принятом для измерения рабочей силы: в Беларуси – 15-74 лет, в Армении – 15-75 лет, Казахстане, Кыргызстане и России – 15 лет и старше, которые не имели работы (доходного занятия), активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время.


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URL: https://www.vb.kg/404680
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан, экономика
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