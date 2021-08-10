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Председателем правления ОАО "Кыргызалтын" назначен Умбеталы Кыдыралиев

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- Александра Василькова
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Новым главой ОАО "Кыргызалтын" назначен Умбеталы Кыдыралиев, сообщается на сайте компании.

Отмечено, что назначение состоялось сегодня, 10 августа, Фондом по управлению государственным имуществом по согласованию с главой кабмина КР, согласно всем процедурам и положениям законодательства КР.

Новый глава уже представлен коллективу "Кыргызалтына" председателем Совета директоров компании Тилеком Сасыкуловым.

Отмечается, что Кадыралиев ранее входил в состав и являлся членом госкомиссии по "Кумтору", а также был заместителем председателя фракции "Республика - Ата Журт.

СПРАВКА

Кыдыралиев родом из города Таш-Кумыр, Аксыйского района, Джалал-Абадской области.

В 1990 году окончил Луцкий Государственный Университет, в 1995 году - второе высшее Кыргызского Государственного Университета по специальности "Юриспруденция", в 2005 году - Академия при президенте по специальности "Государственное управление и местное самоуправление".

Трудовую деятельность начал в 1991 году Директором коммерческой фирмы "Капитал". С 1996 года назначен Заместителем председателя Правления АО "Бишкек Тамекиси". В 1998-2004 годы являлся Генеральным Директором ОсОО "Капитал-Контракт".

  1. В 2000 году - президент Национальной Федерации.
  2. В 2004-2005 годы - директор Центра олимпийской подготовки сборных команд.
  3. С августа по ноябрь 2005 года - заместитель председателя Государственного комитета по туризму, спорту и молодежной политики.
  4. С ноября 2005 года по 2006 год - заместитель директора Государственного агентства по физической культуре и спорту.
  5. В 2004 году - депутат Бишкекского городского кенеша.
  6. В 2006-2010 годы - генеральный консул в Алматы.
  7. С марта 2011 года по 2012 год - директор Государственного агентства по физической культуре и спорту.
  8. В 2015 году избран депутатом ЖК VI созыва от политической партии "Республика – Ата Журт".


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URL: https://www.vb.kg/404681
Теги:
Кыргызалтын, Кыргызстан
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