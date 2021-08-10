Председателем правления ОАО "Кыргызалтын" назначен Умбеталы Кыдыралиев

Новым главой ОАО "Кыргызалтын" назначен Умбеталы Кыдыралиев, сообщается на сайте компании.

Отмечено, что назначение состоялось сегодня, 10 августа, Фондом по управлению государственным имуществом по согласованию с главой кабмина КР, согласно всем процедурам и положениям законодательства КР.

Новый глава уже представлен коллективу "Кыргызалтына" председателем Совета директоров компании Тилеком Сасыкуловым.

Отмечается, что Кадыралиев ранее входил в состав и являлся членом госкомиссии по "Кумтору", а также был заместителем председателя фракции "Республика - Ата Журт.

СПРАВКА

Кыдыралиев родом из города Таш-Кумыр, Аксыйского района, Джалал-Абадской области.

В 1990 году окончил Луцкий Государственный Университет, в 1995 году - второе высшее Кыргызского Государственного Университета по специальности "Юриспруденция", в 2005 году - Академия при президенте по специальности "Государственное управление и местное самоуправление".

Трудовую деятельность начал в 1991 году Директором коммерческой фирмы "Капитал". С 1996 года назначен Заместителем председателя Правления АО "Бишкек Тамекиси". В 1998-2004 годы являлся Генеральным Директором ОсОО "Капитал-Контракт".