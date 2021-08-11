Кинофестиваль "Снежный барс - страж гор" пройдет на Иссык-Куле в августе

Кинофестиваль "Снежный барс - страж гор" откроется на Иссык-Куле 27 августа. В рамках смотра пройдет конкурс на лучший короткометражный фильм. Подать заявку на участие в творческом состязании можно до 15 августа. Об этом сообщает Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.

Организуют фестиваль ОО "Федерация MMA и Профешионал Файтинг Кыргызской Республики".

В рамках киносмотра пройдет конкурс на лучший короткометражный фильм любого жанра. Принять участие в нем могут представители разных стран. Работы на конкурс принимаются до 15 августа. Для этого нужно отправить ссылку на собственную работу на адрес: snowleomovie@gmail.com, а также указать: название фильма, имена режиссера, автора сценария, исполнителей ролей, оператора, монтажера, композитора, жанр фильма и синопсис.Лента может быть снята на кыргызском, русском, казахском, таджикском, туркменском, узбекском или английском языках. Но обязательно нужны субтитры на русском или английском языках. Участвовать в конкурсе могут фильмы, созданные не ранее 2019 года.

Конкурс является открытым и преследует несколько целей: развитие Центрально-Азиатского киносообщества, выявление, раскрытие и поддержка молодых талантов, стимулирование развития качественного креативного кино.

Лучшие десять фильмов будут демонстрироваться на финальном показе 27 августа, куда пригласят и их авторов. Победителей жюри выберет из этой счастливой десятки. Судить работы участников предстоит профессионалам: режиссерам, продюсерам, актерам, сценаристам, представителям СМИ. Победителей ждут призы. За первое место - 1000 евро, за второе - 750, за третье - 500 евро.