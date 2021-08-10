"Здравствуй Россия": юные кыргызстанцы вылетели в Москву

Мальчишки и девчонки - участники культурно-образовательной поездки по историческим местам Российской Федерации "Здравствуй, России. Ребята присоединятся к 700 сверстникам из 48 стран мира, вместе с которыми в течение шести дней будут знакомиться с искусством, культурой и наукой России.

Юных жителей Бишкека, Чуйской, Иссык-Кульской и Таласской областей в Международном аэропорту "Манас" напутствовал перед вылетом куратор культурных проектов Русского дома в Бишкеке Игорь Воронцов.

В этом году культурная программа поездки включает посещение Московского зоопарка, парка "Зарядье", ВДНХ, технопарка "Кванториум", театра "Моссовет", Большого театра, Российской государственной библиотеки, подмосковных городов Жуковского, Коломны, Дубны, русский бал, концерт Народного артиста России Сергея Безрукова и многое другое.

Организаторы поездки постарались подобрать культурную программу с учетом интересов каждого участника. В связи с этим ребята поделятся на 25 команд в соответствии со своими увлечениями и интересами. Команды названы в честь выдающихся личностей России ("Гагарин", "Курчатов", "Мечников", "Станиславский", "Репин", "Достоевский", "Пушкин", "Эйзенштейн") и будут включать от 25 до 30 ребят из разных стран.

Такие поездки организованы Россотрудничеством по линии правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Программа ориентирована на молодых соотечественников, проживающих за рубежом, ставших победителями творческих конкурсов на знание истории и культуры России.

Цель программы – содействие в изучении многонациональной российской культуры, подрастающему поколению соотечественников, проживающих за рубежом, их знакомство с исторической родиной. Во время учебно-образовательных поездок "Здравствуй, Россия!" проводятся экскурсии, лекции-дискуссии, мастер-классы по истории России и посещаемых городов в крупнейших музеях и объектах культурного наследия, встречи с известными людьми в области культуры, спорта.

Программа "Здравствуй, Россия!" реализуется Россотрудничеством с 2014 года. Ежегодно Россию посещают более 700 молодых соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья. Во время поездок ребята знакомятся не только с Россией, но и с культурой и традициями тех государств, которые представляют делегаты-участники, и возвращаются домой с багажом положительных впечатлений и новых друзей.