В Бишкеке около частной школы вырубили деревья. Владельцам учебного заведения грозит штраф. Об этом сообщает столичный муниципалитет. Ежедневно командой санитарно-экологической инспекции мэрии проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории.

Накануне к ним поступил сигнал об уничтожении деревьев, растущих у придорожной зоны рядом с частной школой "American School" (ул. Юнусалиева №160). Инспекторы сразу же выехали на место, чтобы проверить достоверность сообщения и подтвердили факт вырубки зеленых насаждений. На месте составили протокол на владельца школы Усубакунову Э.Д по статье 120 Кодекса КР "О нарушениях", ей грозит штраф в размере трех тысяч сомов.

Также компания "Электросила", кафе "Сити" и горожанка Нухарова Р.Г. выбрасывали мусор в неположенном месте и не соблюдали порядок на прилегающей территории. За это им выписали штрафы по статье 70 для физических лиц – три тысячи сомов, для юридических – 13 тысяч сомов.

Компания "Чайна Роуд" тоже была оштрафована по части 2 статьи 71 на 23 тысячи сомов за выброс производственного мусора на одной из улиц.