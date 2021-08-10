Глава МИД КР и посол РФ в КР обсудили инцидент в детском центре

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев провел сегодня встречу с послом России в Кыргызстане Николаем Удовиченко. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили произошедший инцидент в одном из детских центров развлечений с участием гражданина Кыргызстана и сотрудницей данного заведения гражданкой КР русской национальности.

Казакбаев проинформировал, что МИД КР внимательно отслеживает и оперативно реагирует на все инциденты подобного рода.

До сведения посла России Николая Удовиченко доведена информация, что, согласно оперативным данным МВД КР, 2 августа в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка КР с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который во время словесной перепалки ударил ее калькулятором по голове. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и выражался нецензурными словами.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП УВД Октябрьского района Бишкека по статье 119 "Мелкое хулиганство" Кодекса о проступках КР. Для устранения противоречий в показаниях и в целях определения степени тяжести причиненного здоровью в отношении заявительницы была назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся все следственные мероприятия. Отмечено, что ГКНБ КР объявил официальное предостережение гражданину КР и напомнил, что "дискредитация на основе цвета кожи, расы, этнической и расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды является уголовно-наказуемым деянием в виде лишения свободы до 10 лет".

Министр Казакбаев подчеркнул, что Кыргызстан является многонациональным государством и, согласно Конституции КР, никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений.

Как было отмечено, единичные случаи бытового национализма не должны представляться российскими властями как систематические нарушение прав и интересов этнических русских в Кыргызстане и как притеснение граждан по национальному и религиозному признаку.

"Руслан Казакбаев просил российское дипломатическое представительство обратить внимание некоторых российских политиков о неприемлемости резких заявления по подобным проблемам и выноса их в публичное пространство в угоду определенных провокационных элементов, которые пытаются вбить клин между двумя странами, связывающих исторические дружественные взаимоотношения", - говорится в сообщении.

Глава внешнеполитического ведомства КР также отметил, что в Кыргызстане нет русофобии и других форм агрессивного национализма, нет фактов переписывания истории, борьбы с памятниками и русским языком. Акцентировал, что на постсоветском пространстве только в Кыргызстане наряду с Беларусью русский язык является официальным языком. Заверил, что будет продолжен курс на защиту статуса русского языка, чтобы русскоязычное население, постоянно проживающие в КР, могли бы в полной мере удовлетворить свои духовные и социальные запросы.

Стороны подчеркнули необходимость принятия совместных усилий в конструктивном русле для предотвращения дальнейшей эскалации проблемы и во избежание негативных последствий в кыргызско-российских отношениях, которые имеют привилегированный характер в духе союзничества и стратегического партнерства