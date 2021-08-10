Либо бизнесом, либо политикой. В КР меняется стратегия борьбы с коррупцией

В Кыргызстане наблюдается изменение стратегии борьбы с коррупцией - от репрессивного к более либеральной.

Как сказала генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета, созданного при президенте, Нурипа Муканова, сегодня имеются огромные барьеры для развития бизнеса. Одним из таких барьеров является коррупция. Бизнес должен помочь себе и обществу очиститься от нее.

По словам Мукановой, власти намерены искоренять коррупцию совместно с бизнесом. Ведь кто, как не сами предприниматели, хорошо знает эти проблемы. В самом совете большинство будут составлять представители различных бизнес-ассоциаций, НПО, эксперты в сфере экономики, которые и будут вырабатывать основные направления государственной антикоррупционной политики, давать рекомендации и предложения по улучшению бизнес-среды, инвестиционного климата, защиты прав инвесторов и предпринимателей.

Как добавила генеральный секретарь совета, отбор претендентов в совет будет открытым и прозрачным.

"Пришло время отделить бизнес от власти. Нельзя бесконечно сидеть на двух стульях. Либо вы занимаетесь бизнесом, либо - политикой. И у тех, кто хочет попасть в совет, чтобы крышевать свой бизнес, ничего не получится. Здесь надо работать на благо государства, а не лоббировать собственные интересы", - сказала Нурипа Муканова.

"Наша особенность в том, что АДС создан при президенте. Следовательно, его рекомендации обязательны для исполнения всеми государственными органами", - добавила генсек Нурипа Муканова.

Среди задач совета можно отметить такие, как анализ эффективности антикоррупционного законодательства в сфере защиты бизнеса, практика его применения органами государственной власти, проведение антикоррупционной экспертизы законодательства и проектов законов в сфере регулирования и защиты предпринимательской деятельности. Но совет может передавать сигналы, в первую очередь в прокуратуру.

Первое заседание Антикоррупционного делового совета с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова пройдет в сентябре.