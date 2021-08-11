Россия продолжит совместные учения с союзниками у границ Афганистана

Министерство обороны России продолжит проводить совместные учения со странами-союзницами у границ Афганистана. Об этом заявил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу, принявший участие во всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Такие учения будут организовываться на регулярной основе, их практика поможет обеспечить безопасность границ, убежден глава Минобороны РФ.

Он напомнил, что в эти дни Вооруженные силы РФ провели на границе с Афганистаном два совместных учения: одно - с Узбекистаном, второе - при участии Таджикистана и Узбекистана. По словам Шойгу, "учения прошли на самом высоком уровне".

По информации Министерства обороны РФ, 10 августа на полигоне Харб-Майдон, расположенном на юге Таджикистана в 20 километрах от таджикско-афганской границы, состоялся розыгрыш основного этапа совместного российско-таджикско-узбекского учения. Военнослужащие мотострелковых подразделений трех стран при поддержке артиллерии и авиации осуществили совместную операцию по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

Поддержку и прикрытие действий мотострелков с воздуха обеспечили звено российских штурмовиков Су-25, ударные вертолеты Ми-24 армейской авиации ВКС России и ВВС Таджикистана, а также самолеты Л-39 его Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. В уничтожении групп условных террористов приняли участие расчеты реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", мотострелковые подразделения трех стран на бронетранспортерах БТР-82А, боевых машинах пехоты БМП-2, усиленные экипажами танков Т-72, а также военнослужащие подразделения специального назначения Таджикистана, которые осуществили высадку десанта парашютным способом в тыл отступающих "боевиков".

В совместном учении от вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана задействовано более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального назначения и специалисты подразделений РЭБ и РХБ защиты Центрального военного округа РФ. Всего от российской стороны в маневрах принимают участие свыше 1,8 тысячи военнослужащих и до 420 единиц вооружения и военной техники. В том числе – звено штурмовиков, переброшенных с российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане.

"Совместное учение проходит на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане в целях отработки вопросов отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центральноазиатском регионе", - подчеркнули в МО РФ.

Как ранее заявлял глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, в настоящее время на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории Афганистана. По его оценке, поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. И данная ситуация требует принятия надлежащих мер.