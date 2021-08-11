Центр иммунопрофилактики регистрировать вакцину QazVac в КР не будут

Гуманитарная помощь из Казахстана в виде 25 тысяч доз QazVac поступила в Кыргызстан 28 июля. Казахская вакцина поставлена с пакетом документов, который передали на изучение департаменту лекарственного обеспечения и медтехники.

Как оказалось, не хватает еще несколько документов, которые должны вскоре поступить. Но, как пояснила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, регистрация ее не будет проводиться, поскольку на основании приказа все вакцины от коронавируса вошли в перечень жизненно важных лекарственных средств и могут быть использованы. Тем более, что препарат прошел серьезные клинические испытания в Казахстане.

"На сегодняшний день провакцинировано более 300 тысяч казахстанцев, серьезные побочные эффекты не были зафиксированы. В технологии используются компоненты, которые одобрены ВОЗ, это стандартные технологии. Ни одного случая нежелательных эффектов на сегодняшний день не было выявлено", - отметил один из разработчиков вакцины QazVac заместитель гендиректора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК Ергали Абдураимов.

Казахстан с начала пандемии активно оказывает поддержку нашей стране в борьбе с коронавирусной инфекцией. В прошлом году Кыргызстану было передано в виде гуманитарной помощи 400 портативных аппаратов ИВЛ и 2 миллиона медицинских масок, общей стоимостью около 77,7 миллиона сомов. В этом - партия вакцины QazVac в количестве 25 тысяч доз. Это значит, что 12, 5 тысячи человек будут надежно защищены от тяжелой формы COVID-19.