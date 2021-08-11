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"Русгидро" открывает в Кыргызстане филиал "Института Гидропроект"

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке состоялось открытие филиала Акционерного общества "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт Гидропроект имени С.Я. Жука" ("Институт Гидропроект") в Кыргызской Республике.

Целью создания филиала является оказание квалифицированной инженерной помощи правительству Кыргызстана для реализации Программы развития гидроэнергетики включая Проект "Зеленый миллиард". Первоочередным шагом в развитии договоренностей между Министерством энергетики и промышленности Кыргызской Республики и АО "Институт Гидропроект" будет создание рабочей группы для определения первоочередных перспективных створов для размещения малых и средних ГЭС с учетом потребностей промышленности и планов развития государства.

- Энергетический потенциал Кыргызстана по абсолютным показателям удельной насыщенности территории гидроэнергетическими ресурсами занимает одно из первых мест среди стран бывшего СССР. Его освоение для республики должно являться первоочередной и приоритетной задачей. Ключевым сектором экономики любой страны является топливно-энергетический комплекс, развитие которого определяет возможности ее развития в технологических, социальных и политических сферах, - отметил Директор по операционному управлению и развитию АО "Институт Гидропроект"Тимофей Поздняков.

Помимо проработки новых объектов "Институт Гидропроект" окажет содействие энергетическому сектору Кыргызстана по модернизации существующих объектов генерации электроэнергии. Согласно данным "Национального доклада о состоянии окружающей среды Кыргызской Республики", уровень износа активов электроэнергетической отрасли Кыргызстана превышает 50-70%, что "создает высокие риски для устойчивого функционирования отрасли, роста аварий, и отказам работы энергетического оборудования".

- Во время конструктивных деловых встреч с представителями Правительства Кыргызстана были определены совместные поэтапные шаги, планируется создание рабочей группы с участием профильных министерств и ведомств. Группа разработает механизм взаимодействия по рабочим вопросам, среди которых и вопрос Объединенной энергетической системы Центральной Азии, - говорит генеральный директор АО "Институт Гидропроект" Евгений Беллендир.

Появление в Кыргызстане российской инженерной компании с мировым опытом стало возможным благодаря усилиям энергетиков двух стран. Решение о совместной работе и открытии Филиала АО "Институт Гидропроект" в Кыргызстане было принято в ходе двусторонней встречи по вопросам развития сотрудничества, прошедшей в Москве 25 февраля 2021 года.

Справка: Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт Гидропроект имени С.Я.Жука" ("Институт Гидропроект") создано в 1930 году. За годы своей работы его инженерами спроектировано и построено более 300 гидротехнических сооружений по всему миру, из них более 250 – в странах бывшего СССР."Институт Гидропроект" является одним из основателей российской советской научной и инженерной школы в области проектирования гидротехнических сооружений всех типов и уровней сложности. С 2010 года входит в группу компаний ПАО "РусГидро".

Председатель совета директоров ООО "НПО "ОРТЕХ-ЖКХ-инжинеринг" Ефим Гаврилович Юдаев

Генеральный директор АО "Институт Гидропроект" Евгений Николаевич Беллендир.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кыргызстане Николай Николаевич Удовиченко

Директор по операционному управлению и развитию АО "Институт Гидропроект" Тимофей Николаевич Поздняков.


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URL: https://www.vb.kg/404697
Теги:
Россия, Кыргызстан, РусГидро
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