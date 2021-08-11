В аэропорту "Манас" развёрнут временный прививочный пункт

Открыт дополнительный пункт вакцинации в санитарно-карантинном пункте Международного аэропорта "Манас". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Режим работы пункта – с 08:00 утра до 16:30 вечера.

Отмечается, что прививочный пункт, расположенный в торговом центре "Берекет Универсал" перемещён в ЦОН Ленинского района по адресу: бульвар Молодая Гвардия №4.

Вакцинируемые при себе должны иметь паспорт, так как все данные (паспортные и данные о вакцине) вводятся в базу данных вакцинированных против КОВИД-19 при ЦЭЗ МЗиСР КР.

"Дорогие горожане! Вакцинация – самый эффективный метод по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Берегите себя и своих близких. Пожалуйста, сделайте вакцину и будьте здоровы!", - говорится в сообщении муниципалитета.