По факту убийства в селе Степное задержан подозреваемый

11 августа 2021 года примерно в 00:45 часов в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение по факту обнаружения трупа мужчины с признаками насильственной смерти в одном из домов расположенных в селе Степное.

По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственной-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции

указанном доме был обнаружен труп Л.В., 1972 года рождения. Выяснилось, что мужчина был убитый с особой жестокостью.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статей 130 (Убийство) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый Д.А., 1977 года рождения, который проживал с убитым в указанном доме на протяжении 10 лет.

По предварительной версии следствия преступление совершено на почве пьяной ссоры между мужчинами, где подозреваемый убив мужчины с особой жестокостью с целью сокрытия преступления совершил поджог указанного дома и заснул в соседней комнате. В последствии чего соседи заметившие пожар вытащили подозреваемого и убитого мужчины. Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Но благодаря оперативной работе сотрудников милиции мужчина был задержан.

В настоящее время он водворен в ИВС ОВД Жайылского района. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.