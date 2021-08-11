Врачи КР освоили новые технологии в охране здоровья матери и ребенка

Тридцать ведущих российских медицинских работников Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова в рамках международного проекта по охране здоровья матерей, новорожденных и детей до 5 лет в течение двух недель знакомили своих кыргызских коллег с ключевыми направлениями в этой области.

Как сообщили в Фонде ОМС, для участия в научно-практическом семинаре в столицу были приглашены 100 докторов из регионов - акушер-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и неонатологи. Мастер-классы проходили на базе КГМА им. Ахунбаева и городского перинатального центра Бишкека.

"Сотрудники российского центра поделились опытом и обучили наших специалистов новым технологиям в области здоровья матери и ребенка. На базе городского перинатального центра обучались неонатологи, в КГМА акушер-гинекологи с использованием высокоточного симуляционного оборудования отрабатывали практические навыки по оказанию неотложной помощи женщинам", - сказала Раиса Асылбашева, главный специалист управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава.

"Это долгосрочный проект, мы в течение 10 лет сотрудничаем с национальным центром Кулакова, куда ранее выезжали наши специалисты и обучались оказанию неотложной помощи женщинам и детям", - добавила она.