В Бишкеке обсуждают роль образования в жизни женщин

В Бишкеке проходит мероприятие с участием представителей региональных властей, на котором им представили программу "Образованная молодежь - успешный айыльный аймак".

Мероприятие проходит в рамках программы "Инициатива Луч света", реализуемой правительством КР, Евросоюзом и ПРООН, и которая направлена на искоренение всех форм насилия в отношении женщин.

Программа направлена на то, чтобы женщины и девочки не подвергались насилию, пагубным практикам принуждения к детским бракам и ала-качуу.

Специалист ЮНИСЕФ Жыпара Турмаматова рассказала, что они рады представить новый проект "Образованная молодежь - успешный аймак", в рамках которого будет проводится работа по популяризации образования.

- Основной задачей проекта является создание поддержки всего сообщества и ключевых активистов сел для того, чтобы каждая девочка и каждый мальчик могли реализовать свои мечты, в том числе получение профессии, образования. Для чего команда проекта будет проводить общественные мероприятия для совместного обсуждения существующих норм и практик, видения сельчанами будущего своих детей, села, о роли родителей и сельчан в стремлении к образованию детей, - рассказали представители проекта.

По словам участников встречи, очень часто после 9 класса девочек могут выдать замуж, оставив дома " на хозяйстве".

- А если мы хотим изменить ситуацию, то перед родителями не должно стоять вопроса: дать образование или выдать замуж. Выбор всегда должен быть в пользу образования, - отметили участники мероприятия.