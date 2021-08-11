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В Бишкеке молодежь обсудила политическую коррупцию и подкуп голосов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Как активизировать участие молодежи в принятии решений обсудили в Бишкеке на дискуссионной площадке "Electoral Rights Fest", приуроченной к Международному дню молодежи.

Дискуссию для молодых активистов от 18 до 28 лет организовало Представительство Международного фонда избирательных систем (IFES) в Кыргызской Республике при содействии Агентства США по международному развитию (USAID). Депутаты Жогорку Кенеша Дастан Бекешев и Айсулуу Мамашова, директор ОФ "Common Cause" Аида Суйундуева и доктор юридических наук, профессор Международного университета в Центральной Азии Андрей Тен рассказали о собственном опыте гражданского активизма, деятельности в области прав человека, избирательного права, обеспечении гендерного равенства.

Аида Суйунбаева отметила важность участия молодежи в выборном процессе.

"Очень большая часть электората, которая не голосует, это молодежь от 18 до 25 лет. Необходимо донести до них важность участия в выборах. Каждый из нас как гражданин этой страны должен изучать программы политических партий, кандидатуры, которые политические партии выдвигают в качестве будущих депутатов. А потом следить за работой политиков, которые приходят через выборные институты власти.

Молодежь – это те люди, которые будут принимать решения завтра. Сегодня, может быть, они разочарованы в политике, им кажется, что их мнение не играет никакой роли. Но на самом деле каждый человек может повлиять, 2-3 голоса могут изменить расклад на избирательном участке. Важно, чтобы молодежь это понимала и приняла активное участие в парламентских выборах".

На встрече представители молодежи из числа школьников и студентов рассказали также о своих практиках активизма. Например, Азамат Кучканбаев, выпускник факультета архитектуры и строительства КРСУ поделился опытом личностного роста, общественной работы и волонтерства.

"В 2020 году я готовил старшеклассников к ОРТ в селе Тор-Куль, помогал при поступлении в университеты, консультировал. С началом пандемии помогали семьям, в которым есть люди с инвалидностью, покупали продукты. В "черный" июль подвозил больных в стационары, потом стал волонтером в "красной зоне", помогал медсестрам. Сегодня я работаю по профессии, хочу открыть центр, в котором студентов будут обучать проектированию".

Марсель Усонов рассказал о реализованном проекте Street Book, целью которого было повышение интереса к чтению книг среди горожан. Молодежные активисты создали площадку, на которой уличные продавцы книг смогли реализовать свои предложения, а бишкекчане купить понравившиеся книги. В мероприятии приняли участие отечественные писатели и артисты, горожане смогли не только купить книгу, но также послушать декламацию стихов, поиграть в шахматы, обсудить прочитанные произведения.

"В последнее время молодежь очень активно интересуется происходящими в обществе процессами. Основной посыл прошедшей дискуссионной площадки заключается в том, что активизм – это не что-то грандиозное, а то, что мы можем делать в повседневной жизни. И из этого рождаются хорошие, может быть, даже великие поступки", - отметил профессор Андрей Тен.

Участники активно обсуждали принципы демократического развития государства и общества, возможности продвижения молодежных инициатив, выдвигали предложения, как ограничить политическую коррупцию и подкуп голосов на предстоящих парламентских выборах.

"Мы обсудили опыт государственных деятелей в сфере продвижения прав человека, рассмотрели противодействие нарушению избирательных прав наших граждан, роль молодежи в избирательном процессе. Гражданский активизм очень важен, мы выбираем свое будущее. Я сама являлась наблюдателем на выборах, думаю, молодежь должна активно участвовать на выборах и в других процессах в жизни страны", - резюмировала участие в дискуссионной площадке Адина Рашидова, студентка 4-го курса Кыргызско-Турецкого университета "Манас".


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URL: https://www.vb.kg/404718
Теги:
молодежь, Бишкек, Кыргызстан
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