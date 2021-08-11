ФОМС проводит мониторинг лечения больных в "красных зонах"

На этот раз сотрудники Фонда ОМС посетили Чуйскую областную объединенную больницу с целью посмотреть, насколько своевременно и качественно ее медицинский персонал оказывает медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Они побывали в "красной зоне" и убедились, что в стационаре обеспеченность лекарственными средствами соответствует 5-му протоколу лечения COVID-19 почти на все сто процентов, то есть запасы имеются в достаточном количестве и при текущей эпидемиологической ситуации препаратов хватит на 2-2,5 месяца. Также в достаточном количестве имеются изделия медицинского назначения и средства индивидуальной защиты, кислородные концентраторы и аппараты Bipap. А также выполняются необходимые лабораторно-инструментальные методы обследования и лечения.

Больные обеспечиваются 3-х разовым питанием. Ассортимент продуктов питания составил более 38 наименований (мясо говядины, куриное филе, рыбы, сливочное масло, кефир, сметана, крупы и. т. д.) на общую сумму 951,7 тысячи сомов. Продукты питания хорошего качества.

Как показали итоги мониторингов в других больницах, грубых нарушений в оказании медицинской помощи нигде не зафиксировано. А это свидетельствует о том, что наше здравоохранение накопило достаточно опыта в борьбе с этой смертельно опасной болезнью. И не случайно количество заболевших снижается, а выздоровевших, напротив, растет. За минувшие сутки выписали из больниц более 770 человек. Вообще выздоровели с начала эпидемии больше 160 тысяч.