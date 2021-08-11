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Родила и выбросила ребенка в туалет. Задержана 18-летняя бишкекчанка

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- Оксана Гут
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Милиция задержала 18-летнюю девушку, выбросившую своего новорожденного ребенка в туалет. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана А.К. - жительница Бишкека, 2003 года рождения.

Установлено, что она приехала в Токтогул 7 августа, а 10 августа попросилась переночевать у подруги - дочки хозяина частного дома, в туалете которого был найден младенец.

11 августа девушка родила и оставила ребенка в туалете. По данному факту ведется следствие.

Напомним, ранее МЧС сообщило, что спасатели спасли новорожденного, вытащив из ямы туалета в частном доме.


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URL: https://www.vb.kg/404726
Теги:
Джалал-Абадская область, новорожденный, покушение, Кыргызстан, МЧС, УВД
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