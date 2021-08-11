Погода
$ 84.63 - 84.85
€ 99.20 - 100.60

Во время футбольного матча в Каракалпакстане произошла массовая драка

118  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во время футбольного матча в Каракалпакстане произошла массовая драка, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные местного хокимията.

Инцидент произошел 10 августа в 18:00 на стадионе "Арал", где проходил матч восьмого тура чемпионата Каракалпакстана по футболу между командами "Муйнак сити" и "Джайхун".

На 67-й минуте матча футболист "Муйнак сити" совершил подкат и жестко сбил с ног соперника. Это вызвало недовольство со стороны некоторых болельщиков, которые выскочили на поле и устроили массовую драку.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404727
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  