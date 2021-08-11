Во время футбольного матча в Каракалпакстане произошла массовая драка, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные местного хокимията.

Инцидент произошел 10 августа в 18:00 на стадионе "Арал", где проходил матч восьмого тура чемпионата Каракалпакстана по футболу между командами "Муйнак сити" и "Джайхун".

На 67-й минуте матча футболист "Муйнак сити" совершил подкат и жестко сбил с ног соперника. Это вызвало недовольство со стороны некоторых болельщиков, которые выскочили на поле и устроили массовую драку.