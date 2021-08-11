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Покупать электроэнергию в Туркменистане будет Кыргызстан

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- Александра Василькова
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Подписано соглашение об импорте электроэнергии из Туркменистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и промышленности.

Документ подписали министр энергетики и промышленности КР Доскул Бекмурзаев и министр энергетики Туркменистана (ныне вице-премьер-министр) Чарымырат Пурчеков.

В соглашении говорится, что с августа по декабрь 2021 года Туркменистан поставит Кыргызстану 501,9 млн кВтч электроэнергии. До 9 августа Туркменистан уже экспортировал 19,2 млн кВтч электроэнергии.

Отмечается, что договоренность о поставках электроэнергии в Кыргызстан была достигнута в ходе официального визита президента Садыра Жапарова в Туркменистан.

Также ведутся переговоры об экспорте природного газа из Туркменистана в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/404734
Теги:
отключение электроэнергии, Туркменистан, энергетика, импорт, Кыргызстан, электричество, веерные отключения
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