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Лучших учителей-русистов из Кыргызстана пригласили в Москву

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- Евгений Денисенко
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Десять учителей-кыргызстанцев получили возможность посетить Москву в течение 9-13 августа. Все они стали победителями международного конкурса "Русский язык в Кыргызстане - новые горизонты".

Данный международный проект реализуется на средства гранта президента России И был организован автономной некоммерческой организацией "Русская Гуманитарная Миссия" для преподавателей русского языка и литературы, работающих в общеобразовательных учебных заведениях Кыргызстана, при поддержке Министерства образования и науки Кыргызстана. В жюри вошли представители Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы.

В проекте приняло участие 206 педагогов-кыргызстанцев. В ходе конкурса, открывшего приём заявок ещё зимой, участники писали эссе о своём учительском пути, выполняли задания на знание методик преподавания русского языка как иностранного и записывали фрагменты уроков на видео. В финал состязания, которое продолжалось несколько месяцев, смогли пройти тридцать шесть участников, боровшихся на последнем этапе за попадание в десятку лучших.

Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, прошло в федеральном агентстве "Россотрудничество". Принявший участие в этом событии советник посольства КР в РФ Манас Жолдошбеков подчеркнул важность подобных проектов "в укреплении межкультурного диалога между Кыргызстаном и Россией, а также в формировании глубоко интегрированного образовательного пространства между двумя странами".

Как рассказали в посольстве, кыргызский дипломат также отметил огромную роль учителей не только в образовании, но и в воспитании молодёжи. И призвал уделять большое внимание культурному развитию подрастающих поколений, прививать им уважения и терпимость к представителям других этнических групп.

В этой связи Жолдошбеков особо подчеркнул, что Кыргызстан не приемлет и осуждает любые формы этнической и расовой нетерпимости, а также проявления бытового национализма, где бы это не происходило.

В число победителей конкурса вошли представители различных регионов Кыргызстана и его столицы. Для них в Москве подготовлена насыщенная образовательная и культурная программа.


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URL: https://www.vb.kg/404735
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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