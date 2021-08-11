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Муку и зерно в Кыргызстан можно будет поставлять без уплаты НДС

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- Александра Василькова
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Председатель кабинета министров Улукбек Марипов подписал постановление, согласно которому импорт зерна и муки освобожден от НДС на 1 год, сообщает пресс-служба правительства.

В период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года ставку налога на добавленную стоимость в размере ноль (0) процентов:

  1. по импорту зерна, предназначенного для переработки в муку непосредственно самим импортером, в том числе Фондом государственных материальных резервов;
  2. по облагаемым поставкам муки, произведенной непосредственно самим импортером из отечественного зерна.

Отмечается, что это сделано в целях стабилизация рыночных цен на муку, а также создания благоприятных условий для эффективной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Данная инициатива направлена на недопущение отрицательных последствий на внутреннем продовольственном рынке и позволит увеличить кратность и объемы ввоза зерна для ее переработки в муку отечественными хозяйственными субъектами и обеспечит продовольственную безопасность республики.

Решение вступает в силу с 1 августа 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/404741
Теги:
продовольствие, импорт, мука, безопасность, Кыргызстан
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