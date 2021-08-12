В Москве кыргызстанец пытался совершить суицид

В Москве на заседании суда принято решение о принудительной госпитализации 46-летнего гражданина Кыргызстана М.С. Медиками было установлено у него психическое расстройство.

Участие в выездном заседании Симоновского районного суда по данному вопросу принял сотрудник посольства КР в РФ - в целях оказания, как сообщили в дипмиссии, юридической помощи соотечественнику. На суде было рассмотрено административное исковое заявление психиатрической клинической больницы №1 имени Н. Алексеева о принудительной госпитализации М.С.

Как отмечалось, 4 августа он был доставлен сотрудниками полиции в это лечебное учреждение в связи с угрозой совершить самоубийство. А будучи госпитализированным, сообщил, что ранее в Кыргызстане наблюдался у врачей в связи с психическим расстройством.

"В соответствии со статьей 29 Закона "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", в связи с тем, что гражданин М.С. представляет опасность для себя, суд удовлетворил заявление. И вынес решение о его пребывании в данной больнице в недобровольном порядке для психиатрического обследования и лечения в стационарных условиях", - проинформировали в посольстве.