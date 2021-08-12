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МВД КР: Сообщение о "бомбе" влечет за собой уголовную ответственность!

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МВД КР просит кыргызстанцев помнить, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность по ст. 246 УК КР! Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сообщая о "бомбе", Вы посягаете на общественную безопасность, нарушается нормальная деятельность организаций, предприятий и т.д., отвлекаются значительные силы и средства правоохранительных органов, причиняется вред интересам конкретных граждан и т.д.

Как только Вы сообщили заведомо ложные сведения о "бомбе" (акте терроризма)- преступление считается оконченным. Форма выражения сообщения может быть разной: устной и письменной, в виде телефонных звонков. Чаще всего звонки о терроризме совершаются анонимно, впрочем, для уголовной ответственности не имеет значения, назвал преступник свои данные или нет.

Мотив Ваших действий может быть любым: хулиганским, желание проверить "качество" работы правоохранительных органов, нарушить обычный порядок работы организаций, предприятий и т.д. При этом, сведения не соответствуют действительности, отсутствует цель совершения взрыва, иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения ущерба.

Санкцией за совершение преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 220 тысяч до 260 тысяч сом (для несовершеннолетних в размере от 100 тысяч до 120 тысяч сом) или лишение свободы сроком до 3 лет".


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URL: https://www.vb.kg/404754
Теги:
бомба, Кыргызстан, МВД
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