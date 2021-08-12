Талибы захватили Кундуз

Боевики движения "Талибан" (запрещено в ряде стран) захватили стратегически важный аэропорт города Кундуз на севере Афганистана. СМИ сообщают, что сотни афганских силовиков сдались талибам со всем своим снаряжением, передает радио Озоди.

Официальный представитель движения "Талибан" Забеулла Муджохид написал в Твиттере, что военнослужащие правительственных войск добровольно примкнули к талибам. Агентство Франс Пресс со ссылкой на члена совета провинции Кундуза Амруддина Вали сообщило, что утром 11 августа "сотни военнослужащих, полицейских и членов сил сопротивления, которые располагались в аэропорту, сдались талибам со всем своим снаряжением".

9 августа боевики движения "Талибан (запрещено в ряде стран) захватили ключевые правительственные здания в Кундузе. Сообщалось, что правительственные силы удерживают контроль над аэропортом и собственной базой,

Кундуз занимает важное положение со стратегической точки зрения. Его называют воротами в северные провинции Афганистана и Центральную Азию, так как Кундуз граничит с Таджикистаном.

Афганистан в огне

Ранее сообщалось, что талибы захватили город Файзабад, столицу афганской провинции Бадахшан. Вчера ночью появились сообщения, что под натиском талибов пал административный центр провинции Баглан – Пули-Хумри.

Местные источники сообщили СМИ, что талибы взяли под свой контроль столицы провинций Бадахшан и Баглан практически бескровно после того, как правительственные войска отступили без боя. По словам этих источников, правительственные силы в Бадахшане отошли в районы Кишм и Фархар, а талибы взяли под свой контроль здание правительства этой провинции, а также штаб-квартиру полиции Файзабада. Некоторые источники сообщают, что талибы открыли ворота бадахшанской тюрьмы и выпустили всех заключенных.

Еще ранее под контроль талибов перешли практически все районы провинции Бадахшан. При этом уезды Ишкашим, Шугнан, Моймай, Нусай, Шикай, Куфоб и Хохон афганского Бадахшана граничат с ГБАО и Хатлонской областью Таджикистана.

Между тем, источники в силах безопасности и один из членов провинциального совета Баглан сообщили, что вчера вечером боевики Талибана аналогичным образом захватили город Пули-Хумри, столицу провинции Баглан: сначала афганские правительственные силы покинули Пули-Хумри, а затем талибы беспрепятственно ночью вошли в город.

Представитель Талибана Забехулло Муджохид сделал сообщение для прессы, заявив, что силы Талибан вошли в Пули-Хумри. Этот город уже несколько месяцев находился в осаде талибов.

Город стратегически расположен на пересечении всех дорог, ведущих из северных провинций Афганистана в Кабул – столицу этого государства. До настоящего времени афганские правительственные чиновники эту ситуацию не комментируют.

Дустум угрожает талибам

В условиях, когда талибы активизировали свои действия на севере страны, президент Афганистана Ашраф Гани вылетел утром в среду в Мазари-Шариф. В Балх отправился также и афганский маршал Абдурашид Дустум. 11 августав Мазари-Шарифе состоялась встреча с участием бывшего губернатора провинции Балх Атомухаммада Нура, Абдурашида Дустума и других военачальников.

"Мы будет казнить талибов, - заявил в беседе с журналистами Дустум, - История их ничему не учит. Талибы несколько раз совершили наступление на север и застревали здесь. Талибам выбраться живым отсюда не удастся".

Дустума обвиняют в том, что после начала военной операции США в Афганистане в 2001 году казнил сотни арестованных боевиков движения "Талибан".

Талибы ранее заявляли о контроле над столицами провинций Кундуз, Сарипул, Тахор, Джаузджан, Саманган, Фарах и Нимруз. В настоящее время ожесточенные бои идут рядом с административными центрами провинций Герат, Балх, Кандагар.

Байден: Афганское руководство должно бороться за свою страну

Тем временем, президент США Джо Байден призвал лидеров Афганистана бороться за свою родину, поскольку вооруженная группировка Талибана усиливает контроль над территорией страны.

"Афганским лидерам стоит объединиться и бороться за себя и свою страну", - сказал Байден журналистам в Белом доме 10 августа, добавив, что афганские войска превосходят по численности талибов и, должно быть, хотят сражаться.

В настоящее время на границах Афганистана наблюдается огромное скопление людей, которые собираются покинуть страну. ООН прогнозирует, что около полмиллиона граждан Афганистана будут просить убежище в соседних странах – Пакистане, Иране и Таджикистане.

Власти США планируют вывести все свои войска из Афганистана до конца августа.