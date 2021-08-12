Сколько государство тратит на лечение одного пациента с COVID-19

В Кыргызстане государство тратит минимум 1 тысячу 951 сом на лечение одного пациента с COVID-19. Такие данные сообщила первый заместитель председателя фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения и социального развития Клара Оскомбаева на брифинге в Республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"Для проведения оплаты стационарам, Фондом ОМС совместно с Министерством здравоохранения и социального развития проведен перерасчет размеров оплаты за пролеченные случаи, связанные с лечением больных COVID-19 и наблюдением за контактными лицами", сообщила Клара Оскомбаева.

По ее словам, расчеты провели на основании данных по фактическим затратам в 6 организациях здравоохранения, оказывающих медицинские услуги пациентам с COVID-19.

"Размер оплаты рассчитан без учета расходов на лабораторное ПЦР исследование (проводит служба общественного здравоохранения), не включены расходы на приобретение средств индивидуальной защиты и заработной платы медицинских работников, поскольку они покрываются из основного бюджета организаций здравоохранения.

Разработанный механизм оплаты учитывает степень тяжести заболевания у пациентов с коронавирусной инфекцией - легкая, средняя, тяжелая и крайне тяжелая", - отметила она.

Размер оплаты за госпитализации, связанные с лечением коронавирусной инфекции:

1. Легкая степень – 1951 сом

2. Средняя степень тяжести – 4670 сомов

3. Тяжелая степень заболевания – 18 329 сомов

4. Крайне тяжелая степень болезни – 37 843 сома

Среднее количество дней пребывания пациентов в больницах с тяжелым и крайне тяжелым состоянием составляет от 10 до 65 дней.

Кроме того, предусмотрена оплата больницам за случаи, связанные с наблюдением за контактными лицами (1862 сома).

По данным Штаба, медпомощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывается в 79 стационарах республики, в которых развернуто 5237 коек, из них 483 койки в реанимациях и палатах интенсивной терапии. Также по республике задействовано 239 мобильных бригад, 344 бригады скорой медицинской помощи и 15 606 медицинских работников.