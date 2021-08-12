Задержаны лжепарковщики, промышлявшие на столичном на рынке "Мадина"

В кыргызской столице продолжаются рейды муниципального предприятия "Бишкекские парковки и стоянки". Накануне специалисты выявили лжепарковщиков около рынка "Мадина". Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Лжепарковщики орудовали на пересечении улицы Менделеева и улицы 7 апреля около популярного рынка "Мадина". Здесь горожане часто сталкиваются с незаконным сбором средств. В ходе нынешнего рейда вновь были обнаружены лица, взимавшие с граждан оплату за парковку, чего делать не имели никакого права. Специалисты предприятия "Бишкекские парковки и стоянки" провели с ними беседу о незаконности их действий, однако уходить лжепарковщики наотрез отказались. Тогда были вызваны инспекторы УПСМ по городу Бишкек.

Лжепарковщиков доставили в УВД Свердловского района. В отношении этих граждан будут приняты соответствующие меры согласно законодательства Кыргызской Республики.

Столичный муниципалитет и предприятие "Бишкекские парковки и стоянки" напоминают, что въезд на рынок "Мадина", выезд, а также проезд вдоль него бесплатные, и никто не имеет право просить за это плату!

Если парковщики не экипированы в специальные жилеты и не выдают талона об оплате, бишкекчане могут зарегистрировать эти случаи на фото и видео и отправить в МП "Бишкекские парковки и стоянки" через социальную сеть.