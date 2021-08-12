ВОЗ объявила о начале клинических испытаний трех препаратов от COVID-19

"Солидарность плюс" – так называется третий этап международных клинических испытаний препаратов для лечения тяжелых форм коронавирусной инфекции. Исследование проводится одновременно в 600 больницах, расположенных в 52 странах – подобный размах позволяет сократить время испытаний и раньше получить результаты, сообщают Новости ООН.

О начале третьей фазы объявил сегодня на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос Гебрейесус. Группа экспертов отобрала для испытаний три препарата: артесунат, который применяют также при малярии, иматиниб, используемый и при лечении некоторых видов рака, и инфликсимаб, с помощь которого лечат заболевания иммунной системы.

В ходе предыдущих испытаний ученые изучили эффективность четырех других уже известных препаратов, выяснив, что ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон практически бесполезны при лечении пациентов с COVID-19.

Объявляя сегодня о новом исследовании, д-р Тедрос поблагодарил правительства, больницы, ученых и пациентов – всех участников предстоящих испытаний. Особую благодарность глава ВОЗ выразил компаниям, бесплатно предоставляющим препараты - Ipca, Novartis and Johnson & Johnson.

По словам представительницы ВОЗ Марии Ван Керкхов, вариант Дельта составляет сегодня 90 процентов образцов секвенированных геномов, поступающих в распоряжение ученых, которые работают под эгидой ВОЗ.

"Очень важно отслеживать циркуляцию коронавируса, – отметила она. – Например, в США был распространен вариант Йота, но теперь его циркуляция сокращается, а Дельта на подъеме. То есть, судя по всему, Дельта конкурирует с Йотой в плане распространения".

В настоящее время эксперты ВОЗ проводят юридические процедуры в отношении российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Отвечая на вопрос журналиста, представительница ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что дата завершения оценки пока неизвестна.

"Однако у нас есть хорошая новость, – добавила она. – В июле мы начали оценку [индийской] вакцины Bharat, и мы находимся на очень продвинутой стадии, мы ожидаем информацию о завершении оценки к началу или середине сентября".