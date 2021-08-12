В городах КР прошла молодежная интеллектуальная игра по выборному процессу

В рамках недели "Electoral Rights Fest", приуроченной к Международному дню молодёжи, в гг. Бишкек, Ош и Каракол, 150 молодых активистов приняли участие в интеллектуальной игре "Quiz Night".

Сама игра была организована по принципу игры "Что? Где? Когда?" и включала блок вопросов, на которые команды должны были давать ответы в течении двух минут. Команда-победитель определялась по количеству правильных ответов.

"Я участвую в этой игре не впервые, она дает познания о выборах, избирательном процессе, международной практике выборов. Такие игры очень важны для молодого поколения, позволяет быть вовлеченными, не оставаться в стороне. Готовясь, мы тщательно изучили темы, которые нам дали организаторы", - рассказал абитуриент нынешнего года Маманалы Думанаев.

Игра была организована Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) в Кыргызской Республике при содействии Агентства США по международному развитию (USAID) для просвещения молодежи в области избирательного права, вовлечения молодых людей в процесс поиска ответов на вопросы о выборах, правах человека, роли молодежи в выборном процессе.

"Сейчас в Кыргызстане формируется именно тот слой молодежи, которая может на что-то влиять, у которого есть собственное мнение. Слой молодежи, которая может собрать единомышленников. Суть игры заключается в том, чтобы показать свои знания, а в последующем передать их дальше. Соответственно, о выборах сможет узнать как можно больше людей", - поделилась мнением Анастасия Дудай, студентка 3-го курса Кыргызской государственной юридической академии.

Через вопросы увлекательной игры участники смогли познакомиться с особенностями избирательного процесса в разных странах, избирательным законодательством Кыргызской Республики, задуматься о роли молодежи в процессе принятия решений и возможностях гражданского активизма. Важным моментом игры стали вопросы о гендерном равенстве.

IFES и USAID уже почти 20 лет работают с молодежью в Центральной Азии для укрепления гражданского общества, расширения возможностей будущих лидеров и улучшения демократического участия.

"Я давно сотрудничаю с IFES участвую в различных организованных ими тренингах. Это очень важно,чтобы молодежь была заинтересована участвовать в избирательных процессах, понимать антикоррупционную систему. Важно, что молодежь не равнодушна к выборам", - отметила одна из участников гражданская активиста Элина Сагынбаева.