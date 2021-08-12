Погода
$ 84.54 - 84.89
€ 99.20 - 100.60

В городах КР прошла молодежная интеллектуальная игра по выборному процессу

245  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках недели "Electoral Rights Fest", приуроченной к Международному дню молодёжи, в гг. Бишкек, Ош и Каракол, 150 молодых активистов приняли участие в интеллектуальной игре "Quiz Night".

Сама игра была организована по принципу игры "Что? Где? Когда?" и включала блок вопросов, на которые команды должны были давать ответы в течении двух минут. Команда-победитель определялась по количеству правильных ответов.

"Я участвую в этой игре не впервые, она дает познания о выборах, избирательном процессе, международной практике выборов. Такие игры очень важны для молодого поколения, позволяет быть вовлеченными, не оставаться в стороне. Готовясь, мы тщательно изучили темы, которые нам дали организаторы", - рассказал абитуриент нынешнего года Маманалы Думанаев.

Игра была организована Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) в Кыргызской Республике при содействии Агентства США по международному развитию (USAID) для просвещения молодежи в области избирательного права, вовлечения молодых людей в процесс поиска ответов на вопросы о выборах, правах человека, роли молодежи в выборном процессе.

"Сейчас в Кыргызстане формируется именно тот слой молодежи, которая может на что-то влиять, у которого есть собственное мнение. Слой молодежи, которая может собрать единомышленников. Суть игры заключается в том, чтобы показать свои знания, а в последующем передать их дальше. Соответственно, о выборах сможет узнать как можно больше людей", - поделилась мнением Анастасия Дудай, студентка 3-го курса Кыргызской государственной юридической академии.

Через вопросы увлекательной игры участники смогли познакомиться с особенностями избирательного процесса в разных странах, избирательным законодательством Кыргызской Республики, задуматься о роли молодежи в процессе принятия решений и возможностях гражданского активизма. Важным моментом игры стали вопросы о гендерном равенстве.

IFES и USAID уже почти 20 лет работают с молодежью в Центральной Азии для укрепления гражданского общества, расширения возможностей будущих лидеров и улучшения демократического участия.

"Я давно сотрудничаю с IFES участвую в различных организованных ими тренингах. Это очень важно,чтобы молодежь была заинтересована участвовать в избирательных процессах, понимать антикоррупционную систему. Важно, что молодежь не равнодушна к выборам", - отметила одна из участников гражданская активиста Элина Сагынбаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404768
Теги:
выборы, молодежь, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  