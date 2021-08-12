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В Кыргызстане новый учебный год начнется с 15 сентября

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- Оксана Гут
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Новый учебный год в образовательных организациях Кыргызской Республики начнется с 15 сентября. Соответствующее решение подписал председатель Кабинета министров КР Улукбек Марипов.

"Решение о переносе начала учебного года на 15 дней принято в целях поэтапного перехода на офлайн обучение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране для обеспечения качества образования", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Министерство образования и науки КР отмечает, что при возобновлении учебного процесса в традиционном формате должны быть приняты во внимание вопросы общественного здравоохранения, преимущества и риски подобного формата и другие факторы.

В настоящее время в образовательных организациях всех уровней образования трудятся 152 тыс. 827 сотрудников, включая младший и технический персонал. При этом согласно информации Министерства здравоохранения и социального развития, по состоянию на 12 августа всего вакцинировано от COVID-19 минимум 1 дозой 56 тыс. 114 сотрудников, что составляет 36,7%. Для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70% сотрудников, то есть вакцинации подлежат еще не менее 52 тысяч работников сферы образования по стране.

Перенос начала учебного года в образовательных организациях всех уровней образования поспособствует также продлению летнего туристического сезона, что положительно скажется на восстановлении и дальнейшем развитии сферы туризма.

Принятие постановления не повлияет на заработную плату работников системы образования, а также на образовательный процесс.

Кроме того, во внимание была принята практика ряда зарубежных стран, где учебный год начинается после 11 сентября.


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URL: https://www.vb.kg/404775
Теги:
вуз, образование, туризм, школа, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Министерство образования
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