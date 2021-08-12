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Навальному предъявили новое обвинение

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- Бакыт Стамов
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Алексея Навального обвинили в создании организации, посягающей на личность и права россиян. Наказание за это преступление предполагает до трех лет тюрьмы, сообщает [urlhttps://lenta.ru/]lenta.ru[/url] со ссылкой на РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

Речь идет о созданном им некоммерческом Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). "Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность", - цитирует Петренко Telegram-канал "Подъем".

Отмечается, что расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 239 УК РФ, продолжается.

7 августа юрист ФБК Любовь Соболь покинула Россию спустя пять дней после приговора о нарушении санитарных норм на акциях протеста. Она вылетела рейсом Москва-Стамбул. Сообщалось, что в Турции Соболь планирует сделать пересадку, однако конечный пункт ее маршрута неизвестен.

Накануне этого, 6 августа, Министерство юстиции внесло Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Навального в перечень запрещенных в России организаций.

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URL: https://www.vb.kg/404776
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