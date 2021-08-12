Артисты балетной труппы КНАТОиБ пожаловались омбудсмену на условия труда

Группа артистов Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева накануне встретилась с омбудсменом. Артисты вновь пожаловались на несправедливость по отношению к ним и оставили свои заявления. Об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

Разговор Токона Мамытова с представителями сферы культуры касался, как несложно догадаться, условий их труда. Напомним, что весной этого года разразился скандал. 6 марта часть артистов нашей труппы отказалась участвовать в балете "Лебединое озеро", главные партии в котором исполняли приглашенные российские артисты Екатерина Первушина и Сергей Мануйлов.

Потом они неоднократно объясняли причины своего поступка, давали интервью и пресс-конференции. И вот сейчас опять решили обратить внимание на волнующие их вопросы. Это и работа без трудового договора, где были бы четко прописаны права и обязанности сторон. И оплата за их участие в коммерческих спектаклях. И, конечно же, такие моменты, как приобретение специальной обуви и одежды (пуантов, трико).

Заявители просят рассмотреть компетентность руководителя балетной труппы, жалуются на непрофессиональное отношение к труду артистов. По их словам, руководство театра на протяжении всех этих месяцев продолжает "оказывать давление и гонения на артистов балета. Постоянно демонстрируется унижение чести и достоинства артистов балета".

Кроме того, артисты пишут, что ни одна из организаций, куда они обратились ранее, не дала им адекватных письменных ответов и не приняла мер по решению их проблем. Только прокуратура Свердловского района признала факт дисциплинарных нарушений со стороны администрации и направила информацию в Минкульт, который никаких действий не предпринимает.

В конце встречи с Токоном Мамытовым артисты оставили свои письменные заявления.

Вопрос защиты прав артистов Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева находится на контроле Отдела по защите социально-экономических и культурных прав граждан аппарата акыйкатчы (амбудсмена) КР.