Денис Бердаков: Закон о ГЧП крайне прорывной и необходимый

На днях президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О государственно-частном партнерстве", который является одним из самых долгоожидаемых и необходимых законов для нашей экономики. Многие и многие года этот закон пытались протолкнуть бизнес-сообщества. Об этом заявил политолог Денис Бердаков.

По его словам, согласно этому закону само государство гарантирует инвестору безопасность.

- И причем, самому государству это закон нужен. Суть его – в оказании качественных, бесперебойных услуг, обеспечении стабильности инфраструктуры. Это может быть электричество, вода, свет, дороги и так далее. Создается государственно-частное партнерство, где бизнес, имея какие-то технологии и значительные финансовые средства, готов приходить, например, в Кыргызстан. Он сможет вкладываться в создание инфраструктуры или инфраструктурных услуг, к примеру, в транспорт в Бишкеке или строительство монорельса, плотин.

Государство гарантирует своими обязательствами, что никто не обманет инвестора, что никто не отнимет его имущества, и что он будет получать определенную часть прибыли. Кстати, именно поэтому многие долгие годы этот закон не принимался, потому что государство боялось брать на себя обязательство. Но без этого никак. Если государство не возьмет обязательство, то серьезные инвесторы не придут, – говорит директор центра социально-политических исследований "Эльчи" Бердаков.

Эксперт отметил, что по новому закону государство будет иметь минимум 50% акций и иметь право блокировки в любой момент. По его словам, возможно государство будет иметь меньше прибыли, но у населения стабильно будет инфраструктура и они могут пользоваться услугами.

- Все понимают, что Кыргызстану, к примеру сейчас катастрофически не хватает электроэнергии. Нужно строить ГЭСы, а они стоят миллиарды долларов, которых у нас в бюджете нет. А согласно закону о ГЧП инвесторы приходят по государственной гарантии, вкладывают огромные деньги, вкладывают технологии и потом гарантировано 20-50-100 лет получают прибыль от того, что люди платят. Люди в свою оередь получают стабильное электричество. А государство следит за тем, чтобы была и прибыль для инвестора, и люди могли пользоваться электричеством. В том числе чтобы создавать рабочие места в швейном производстве. Потому что сейчас у нас сильнейший кризис, вплоть до того, что швейники не получают того объема энектроэнергии, который необходим, – сказал он.

По этим причинам указанный закон о ГЧП прорывной, крайне необходимый и давно назревший, продолжил собеседник редакции, который убежден, что именно под этот процесс в страну могут прийти серьезные инвестиции на десятки миллиардов долларов под госгарантии. Потенциально это создаст сотни тысяч рабочих мест и более стабильную инфраструктуру, без которой никакое экономическое развитие невозможно.

Денис Бердаков отдельно упомянул, что люди могут не понимать и думать, что недра страны будут проданы.

- Нет, ГЧП не распространяется на добычу недр, то есть золото, медь, нефть и уголь. Здесь проблем нет. ГЧП - это инфраструктурные проекты на десятилетия, на которые сейчас у нас просто нет средств. А инвестору нужны гарантии. Нужно на много-много лет вложиться и поддерживать проект. Так что закон крайне прорывной для всей экономики, – заключил эксперт.