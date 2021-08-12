От слесаря-сантехника до замглавы кабмина. Биография Айбека Джунушалиева

Сегодня, 12 августа, председатель кабинета министров Улукбек Марипов подписал распоряжение, согласно которому Айбек Джунушалиев был назначен и.о. мэра Бишкека. Хоть он и будет исполнять обязанности градоначальника столицы только до официального избрания нового мэра, редакция решила рассказать о нем подробнее.

Напомним, что до сегодняшнего назначения Айбек Джунушалиев работал первым заместителем председателя кабинета министров КР. А начинал он свою трудовую деятельность слесарем-сантехником в КНУ.

Айбек Джанышбекович Джунушалиев родился 6 июля 1976, в селе Кегеты Чуйской области.

Образование высшее. В 1999 году окончил Киргизский государственный национальный университет (КГНУ) по специальности "юрист".

Трудовая деятельность

С 1997 по 1999 год работал слесарем-сантехником в КГНУ,

с 2000 по 2004 год работал там преподавателем.

В 2000-2006 годах являлся главой комитета по делам молодёжи Чуйской областной госадминистрации и главой общественного объединения "Кенеш молодёжи Чуйской области".

В 2006 году - заместитель начальника Чуйского территориального управления образования и молодёжной политики.

С 2006 по 2007 год - заведующий отделом социального развития Чуйской областной госадминистрации.

С 2007 по 2008 год - референт отдела образования, культуры, религии, спорта и работы с молодёжью Управления социального развития и информации аппарата правительства.

С 2008 по 2009 год - заведующий сектором писем и приёма граждан канцелярии президента КР. С 2009 по 2010 год - эксперт сектора по связям с правительством службы организационной и контрольной работы администрации президента.

В 2010 году работал завотделом организационной работы и местного самоуправления Чуйской областной госадминистрации.

С 2010 по 2014 находился на должности руководителя аппарата полномочного представителя правительства в Чуйской области.

В 2014-2015 годах работал заведующий отделом социального развития аппарата правительства. В 2015 году - статс-секретарём министерства труда, миграции и молодёжи, работа в отделах правительства.

С апрель по октябрь 2016 года являлся советником министра министерства образования и науки.

В 2017-2018 годах - эксперт по совершенствованию законодательства КР для устойчивого развития рынка социальных услуг полустационарных учреждений для социально-уязвимых слоёв населения при Комитете по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша, член рабочей группы (ЮНИСЕФ).

С января по декабрь 2018 года - консультант по разработке проекта Программы правительства КР по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы, член экспертной группы (Всемирная организация здравоохранения).

С июня по ноябрь 2019 года - координатор пилотного проекта "Анализ спроса на квалифицированную рабочую силу в Чуйской области Кыргызской Республики" (Международная организация труда).

С 2017 по 2021 год - консультант по выработке предложений и рекомендаций по приоритетным направлениям в сфере здравоохранения, член рабочей группы министерства здравоохранения по разработке Концепции по управлению человеческими ресурсами для Перинатального центра третичного уровня, эксперт (Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ).

С февраля 2021 года - первый заместитель руководителя аппарата правительства.

20 мая 2021 года назначен президентом Садыром Жапаровым первым заместителем председателя кабинета министров КР.