589 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

589 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 14 часов 12 августа приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Национальном хирургическом центре – 5;

Республиканской клинической инфекционной больнице – 60;

Клиническом родильном доме № 2 – 60;

Национальном центре кардиологии и терапии – 19;

Чуйской областной объединенной больнице – 41;

Национальном госпитале (ИОВ) – 60;

Национальном центре онкологии и гематологии – 28;

Национальном госпитале (Урологический корпус) – 40;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 88;

Республиканском центре наркологии – 87;

Военном госпитале – 35;

Национальном центре охраны материнства и детства – 30;

Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) - 36.