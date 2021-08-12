589 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

589 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 14 часов 12 августа приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Национальном хирургическом центре – 5;
Республиканской клинической инфекционной больнице – 60;
Клиническом родильном доме № 2 – 60;
Национальном центре кардиологии и терапии – 19;
Чуйской областной объединенной больнице – 41;
Национальном госпитале (ИОВ) – 60;
Национальном центре онкологии и гематологии – 28;
Национальном госпитале (Урологический корпус) – 40;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 88;
Республиканском центре наркологии – 87;
Военном госпитале – 35;
Национальном центре охраны материнства и детства – 30;
Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) - 36.