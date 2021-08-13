Вакцины останутся с нами на долгие годы

Все мы искренне рады за наших спортсменов и благодарны за волю к победе, за поднятие престижа страны. Об этом можно было ранее судить по эмоциям зрителей, наблюдавших по уличному видеоэкрану на площади Ала–Тоо за поединками наших борцов. Но беда в том, что тысячная армия болельщиков была совершеннобез масок. На радость коронавирусу, который держит страну в смертельных объятиях.

Каждый день умирают люди, которым, как говорится, еще жить да жить. Больше тысячи находятся в тяжелейшем состоянии. Не уменьшается и количество зараженных среди медработников. Но у нас по–прежнему сплошь и рядом нарушаются требования предосторожности.

Заболеваемость остается все еще высокой из–за нелогичности действий оперативного штаба и Минздравсоцразвития в борьбе с "короной". Можно же было обязать всех зрителей на площади надеть маски. Горький опыт прошедшего чемпионата мира по футболу показал, какое огромное количество болельщиков подцепило COVID во время таких радостных минут. Мы наступаем на те же грабли. И если народ до конца не осознает опасности вспышки дельта–штамма, то в оперштабе по борьбе с COVID не могут недооценивать этой угрозы. Ни Россия, ни страны Запада не могут справиться с ним. И страшно представить, что может случиться у нас с его появлением.

Тем более что в стране всего привито чуть больше 505 тысяч человек, примерно 15 процентов от 3,4 миллиона человек, подлежащих вакцинации. За исключением детей до 18 лет и внешних мигрантов. Для формирования же коллективного иммунитета необходимо, чтобы были привиты не менее 2,4 миллиона жителей, то есть около 70 процентов. В нашей стране до этого уровня далеко, как до Луны.

Кстати, главный врач московской "Коммунарки" Проценко, который переболел сам еще до появления вакцин и который знает, как тяжело дается спасение больных от коронавируса, назвал единственный метод победить его - это принудительная вакцинация. И вопли о нарушении прав человека, думается, тут неуместны. Приходится в условиях борьбы с опасной инфекцией выбирать право каждого из нас на жизнь.

Британские ученые, хоть и заявили о снижении эффективности вакцин перед агрессивным и высокоинтенсивным дельта–штаммом, считают, что нынешние вакцины обеспечивают относительно высокую степень защиты. По их подсчетам, полностью привитые в три раза реже заражаются дельта–штаммом, чем те, кто не сделал прививку.

В Британии предсказали сохранение вакцинации от COVID–19 на долгие годы. Эти данные, как считают ученые, говорят о необходимости вакцинации несовершеннолетних. По их мнению, если прививки начнут делать молодым людям в возрасте от 12 до 17 лет, то это позволит существенно снизить показатели передачи вируса.

Эксперты пришли к выводу, что защита, которую сейчас обеспечивают вакцины от коронавируса, с большей долей вероятности будет ослабевать со временем, что в дальнейшем потребует ревакцинации населения. Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к мораторию на ревакцинацию от коронавируса по меньшей мере до конца сентября. Такая мера нужна для обеспечения достаточного уровня первичной вакцинации в мире.

А число заболевших в мире тем временем превысило больше 200 миллионов человек с момента появления COVID. Лидеры по числу заражений COVID–19: CША - 35,3 млн; Индия - 31,8 млн; Бразилия - 20 млн; Россия - 6,3 млн; Франция - 6,3 млн.

В десятку лидеров также входят Великобритания, Турция, Аргентина, Колумбия и Испания. Больше всего смертей зафиксировано в США (615 тыс.), Бразилии (558 тыс.) и Индии (426 тыс.).

Н