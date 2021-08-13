Лозунг: "Не трусь, надень трусы!" - как призыв к спорту

Интересную фотографию разыскал в Госархиве кинофотофонодокументов КР бишкекский историк–энтузиаст Астемир Абдрахманов, старший из правнуков главы кыргызского правительства в 1927–1933 годах Юсупа Абдрахманова.

Главные герои снимка - пятерка молодых парней в спортивных майках и трусах. В полном соответствии с шутливым лозунгом времен первой пятилетки: "Не трусь, надень трусы!". Рядом с ними лежат дорожные мешки с надписью: "Добрый путь". Скорее всего это спортсмены, которые отправляются на поезде из Фрунзе в Москву на всесоюзную спартакиаду общества "Динамо" в 1932 году.

Их имена пока неизвестны, а вот среди провожающих можно узнать "всекыргызского старосту" Абдукадыра Уразбекова (крайний слева), Турсун Осмонову - первую женщину–министра и, конечно, Юсупа Абдрахманова (четвертый слева).

От всей души они поддерживали нарождающееся физкультурное движение республики.