Оптимальные обороты для двигателя автомобиля

Автопроизводители все чаще применяют на своих машинах наддувные моторы, ведь они легче, чем атмосферники, экологичнее и мощнее. Однако до сих пор многие водители спорят о том, какие обороты турбодвигателя наиболее оптимальны и менее вредны для агрегата.

К современному наддувному мотору предъявляются очень строгие требования. Из– за жестких экологических норм он должен заводиться сразу и прогреваться в движении. А еще у него должны быть высокие рабочие характеристики, чтобы сразу включиться в городской трафик. Ресурс самого агрегата тут вторичен.

Вот поэтому инженеры настраивают все системы впрыска так, чтобы мотор моментально откликался на нажатие педали газа. Из–за этого турбодвигатель обладает достаточной тягой уже почти от оборотов холостого хода. А пик крутящего момента начинается от 1500 об/мин. и продолжается до 4000–5000. В этом диапазоне у двигателя самая большая отдача.

Если брать конкретные моторы, то сначала надо посмотреть на их характеристики. Прежде всего интересует график с двумя кривыми - нарастание мощности и крутящего момента. Наибольшая эффективность мотора достигается между максимумом крутящего момента и максимумом мощности.

Так какие же обороты наиболее оптимальны? Чтобы движок быстрее прогрелся, держите их в диапазоне 1100–1300 об/мин. Этого хватает для того, чтобы детали шатунно–поршневой группы и турбина нагрелись до рабочих температур, а масляный насос прокачал смазку через всю систему. Так уменьшается риск образования задиров в цилиндрах из–за того, что масляная пленка слишком тонкая. А еще в подобном режиме быстрее всего прогревается рабочая жидкость в автоматической трансмиссии. Не забывайте, что коробка передач тоже нуждается в прогреве, иначе с ней возникнут проблемы.

В движении по трассе наиболее оптимальным считается диапазон от 1800 до 2000 об/мин. В этом режиме двигатель выдает ровно столько, сколько нужно для движения с заданной скоростью и с минимальным расходом топлива. Считаем, что это идеальный режим с точки зрения долговечности, ведь силовой агрегат практически не нагружен, а масло равномерно распределено по всей системе.

Ну а разгонять мотор до 5000–6000 об/мин. мы советуем лишь на обгонах да в тех случаях, когда надо прочистить двигатель от сажи и других отложений.