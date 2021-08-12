Таджикские военнослужащие начали рыть окопы на приграничном участке Катта-Туз в Баткенской области. Об этом СМИ сообщил полномочный представитель президента в регионе Абдикарим Алимбаев.

В настоящее время, по его данным, проводится встреча глав местных и правоохранительных органов для избежания конфликтной ситуации. Также планируется встреча губернаторов двух областей - Баткенской и Согдийской.

Отметим, накануне в селе Интернационал Лейлекского района Баткенской области прозвучал одиночный выстрел со стороны Таджикистана. Неизвестный выстрелил в окно территориальной больницы. К счастью, пострадавших нет. По данному факту проводится расследование.