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Дожди и понижение температуры. МЧС распространило штормовое предупреждение

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- Оксана Гут
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МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным Кыргызгидромета, с 13 по 16 августа в горных и предгорных районах страны могут быть сели из-за нестабильной погоды и ожидаемых сильных дождей.

Будьте осторожны!

В период с 13 по 16 августа ожидается неустойчивая погода: на большей части территории временами дожди, грозы, на летних пастбищах расположенных в горных районах переход дождя в снег. В отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с порывами до 15-20 м/с.

14-16 августа и 17 августа ночью ожидается значительное понижение температуры воздуха: в долиной зоне Чуйской области ночью 9... 14°, днем 20...25°, в предгорных районах ночью 3...80, днем 19...24°, в долинной зоне Таласской области ночью 7...12°, днем 19...24°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью 12... 17°, днем 25...30°, в предгорных районах ночью 8... 13°, днем 21...26°, в Иссык- Кульской котловине и в зоне земледелия Нарынской области ночью 5... 10°, днем 15...20°, в горных районах ночью 1...6°, днем 9... 14°, в высокогорных районах -1...-6°, днем 4.. .9°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на летних пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.


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URL: https://www.vb.kg/404796
Теги:
МЧС, погода, сель, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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