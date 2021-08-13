Погода
$ 84.61 - 84.86
€ 99.20 - 100.60

В регионах РФ проходят мероприятия ко Дню независимости Кыргызстана

235  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мероприятия, посвященные предстоящему Дню независимости Кыргызстана и 30-летию ее обретения проходят сейчас в различных регионах России. Они организуются дипучреждениями КР и общественными организациями кыргызской диаспоры во взаимодействии с местными властями.

Одно из таких мероприятий в рамках целой серии запланированных прошло в Екатеринбурге по инициативе генерального консульства КР в нем и библиотечного центра "Екатеринбург". Состоялся показ художественного фильма кыргызского режиссера Айбека Дайырбекова "Дарак ыры" ("Песнь древа").

Участие в просмотре, по информации генконсульства, приняли представители городской администрации и общественности, зарубежные дипломаты, лидеры и активисты диаспоральных сообществ. Руководитель представительства МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов поздравил кыргызстанцев с приближающимся Днем независимости и пожелал гражданам республики мира и процветания. Консул Нурлан Алымбеков рассказал собравшимся об истории этого праздника, о состоянии и перспективах сотрудничества Кыргызстана и России.

В ходе состоявшегося затем обмен мнениями гости отметили хорошую режиссерскую и операторскую работу, показавшую красоту природы Кыргызстана, национальные традиции и костюмы. В дальнейших планах генконсульства – демонстрация других картин кыргызских кинематографистов, проведение телемоста между библиотекой КР и библиотечным центром "Екатеринбург", шахматный турнир, День чтения произведений кыргызских поэтов и писателей и другие мероприятия.

А в другом российском городе – Якутске канцелярия посольства КР в РФ провела среди детей соотечественников, проживающих в Республике Саха (Якутия), конкурс на написание сочинения "Моя родина – Кыргызстан". Мероприятие прошло под руководством специально приглашенного литературоведа-педагога. Победители конкурса, занявшие первое-третье места, получили денежные призы, все участники – грамоты. Также состоялась викторина на знание истории республики и ее выдающихся граждан. Ребятишкам, правильно ответившим на вопросы, подарили книги, кружки, шахматы, конструкторы.

Свою программу, посвященную Дню независимости КР, который будет отмечаться 31 августа, разработал и Совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области. Программа включает мероприятия культурного, спортивного характера, концерты художественной самодеятельности, встречи с общественными деятелями, мастерами искусств обеих стран. Одно из событий предусматривается организовать на базе павильона Кыргызстана на ВДНХ, в случае, если реконструкция этого объекта будет завершена к памятной дате.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404799
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  