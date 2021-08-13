В регионах РФ проходят мероприятия ко Дню независимости Кыргызстана

Мероприятия, посвященные предстоящему Дню независимости Кыргызстана и 30-летию ее обретения проходят сейчас в различных регионах России. Они организуются дипучреждениями КР и общественными организациями кыргызской диаспоры во взаимодействии с местными властями.

Одно из таких мероприятий в рамках целой серии запланированных прошло в Екатеринбурге по инициативе генерального консульства КР в нем и библиотечного центра "Екатеринбург". Состоялся показ художественного фильма кыргызского режиссера Айбека Дайырбекова "Дарак ыры" ("Песнь древа").

Участие в просмотре, по информации генконсульства, приняли представители городской администрации и общественности, зарубежные дипломаты, лидеры и активисты диаспоральных сообществ. Руководитель представительства МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов поздравил кыргызстанцев с приближающимся Днем независимости и пожелал гражданам республики мира и процветания. Консул Нурлан Алымбеков рассказал собравшимся об истории этого праздника, о состоянии и перспективах сотрудничества Кыргызстана и России.

В ходе состоявшегося затем обмен мнениями гости отметили хорошую режиссерскую и операторскую работу, показавшую красоту природы Кыргызстана, национальные традиции и костюмы. В дальнейших планах генконсульства – демонстрация других картин кыргызских кинематографистов, проведение телемоста между библиотекой КР и библиотечным центром "Екатеринбург", шахматный турнир, День чтения произведений кыргызских поэтов и писателей и другие мероприятия.

А в другом российском городе – Якутске канцелярия посольства КР в РФ провела среди детей соотечественников, проживающих в Республике Саха (Якутия), конкурс на написание сочинения "Моя родина – Кыргызстан". Мероприятие прошло под руководством специально приглашенного литературоведа-педагога. Победители конкурса, занявшие первое-третье места, получили денежные призы, все участники – грамоты. Также состоялась викторина на знание истории республики и ее выдающихся граждан. Ребятишкам, правильно ответившим на вопросы, подарили книги, кружки, шахматы, конструкторы.

Свою программу, посвященную Дню независимости КР, который будет отмечаться 31 августа, разработал и Совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области. Программа включает мероприятия культурного, спортивного характера, концерты художественной самодеятельности, встречи с общественными деятелями, мастерами искусств обеих стран. Одно из событий предусматривается организовать на базе павильона Кыргызстана на ВДНХ, в случае, если реконструкция этого объекта будет завершена к памятной дате.