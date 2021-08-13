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В России не станут делить студентов на привитых и непривитых

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- Евгений Денисенко
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В Министерстве высшего образования и науки России опровергли вероятность организации раздельных процессов обучения для студентов, которые привились или не привились от коронавируса. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от наличия или отсутствия вакцинации.

Напомним, что ранее это же министерство опубликовало рекомендации подведомственным вузам относительно обучения студентов с сентября текущего года. И было заявлено о целесообразности перевода студентов, которые не привились, на удаленное обучение.

"С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно…принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий - для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации", - говорится в документе.

Также отмечалось, что руководство вузов может требовать от студентов документы о прохождении вакцинации, перенесенном коронавирусе или медицинском отводе при заселении учащихся в общежитие. Помимо этого, Минобрнауки рекомендовало проводить для невакцинированных студентов отдельные экзамены.

По поводу всех этих рекомендаций разгорелась дискуссия. В частности, руководитель образовательного центра "Сириус" (создан по инициативе президента РФ) Елена Шмелева посчитала принудительную вакцинацию от коронавируса для допуска к обучению в очной форме дискриминацией определенных категорий студентов. "Мы будем дополнительно собирать мнения экспертов, ректоров и представителей студентов. Но дискриминировать какие-то категории - не допускать их до занятий, не селить в общежития - это неправильно", - заявила Шмелева. По ее словам, нужно сделать так, чтобы "вакцинация была удобной, безопасной, в том числе для людей до 18 лет", так как есть несовершеннолетние, поступающие в вузы.

Следом в Минобрнауки заявили, что рекомендации ведомства были восприняты неверно, оно выступает против обязательной вакцинации студентов и ущемления их прав. Министр Валерий Фальков призвал вузы обеспечить всех студентов доступом к образовательному процессу.

"Нельзя делить студентов на привитых и непривитых, университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-то ограничения... в зависимости от наличия или отсутствия прививки", - заявил Фальков в эфире канала "Россия 24".

Вместе с тем он отметил, что, если у вузов будет более точная информация о количестве привитых, руководство образовательных учреждений сможет более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.

Сегодня в российских вузах обучаются около 15600 кыргызстанцев. Из них 6.5 тысячи - за счёт российского бюджета, остальные на коммерческой основе.


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URL: https://www.vb.kg/404800
Теги:
Россия, студенты, Кыргызстан
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