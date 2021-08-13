Кыргызстанцы принимают участие в проекте "Лидеры России"

Зарубежные участники конкурса "Лидеры России" имеют шанс получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Об этом говорилось в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с генеральным директором автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" Алексеем Комиссаровым, которая реализует данный проект.

Как отметил российский лидер, данная АНО создавалась в 2018 году "для повышения социальной мобильности людей, чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определённых жизненных целей".

"Системная работа, которая проходит по вашей инициативе, по выявлению талантов, по их продвижению, по их развитию даёт свои плоды, - сказал, обращаясь к главе государства, Комиссаров. - В 2017 году Вы приняли решение о запуске конкурса "Лидеры России"…В 2018 году, во время своего Послания Федеральному Собранию, отметили, что необходима единая платформа. Действительно, 22 мая вы уже подписали указ о создании автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей". Наша миссия, которая так серьёзно звучит: "Создаём будущее России, открывая равные возможности для каждого".

Говоря о проекте "Лидеры России", назвав его флагманским, Алексей Комиссаров сообщил, что в нем нём принимают участие те, кто имеет определённый управленческий опыт: "Победители этого конкурса очень востребованы. У нас во время этого проекта – около 300 назначений на такие серьёзные посты. Среди них два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, вице-президенты крупных компаний, федеральные директора, главврачи больниц и другие."

Сейчас, по словам директора АНО, закончился дистанционный этап четвёртого сезона "Лидеров России". И скоро будут финалы всех треков, в том числе трека "Международный", который тоже запущен по поручению президента РФ по итогам наблюдательного совета.

"Мы получили около 11 тысяч заявок, и что меня лично поразило, – из 150 стран. Это невероятно. 150 стран проявили интерес к этому конкурсу. Наверное, неудивительно, потому что призы там серьёзные. Благодаря вашему решению финалисты могут претендовать на упрощённое получение вида на жительство, а победители – даже на гражданство Российской Федерации", - отметил Комиссаров.

Как рассказал в ходе недавней пресс-конференции первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко, возможность участвовать у иностранных граждан была уже во втором конкурсе. Но им было намного сложнее проходить тесты, особенно на знание истории, географии и экономики России, к тому же их сравнивали с профессиональными российскими управленцами. Поэтому иностранцев в финале практически не было. И было принято решение дать им в 2021 году возможность показать себя в специальном треке "Международный". Финалисты смогут получить вид на жительство, а победители – стать гражданами России по ускоренной процедуре.

По числу регистраций, сообщил Кириенко, самыми активными оказались жители Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Украины, Узбекистана, Армении, Латвии, Туркменистана, Таджикистана и Германии.