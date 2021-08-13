Дни культуры РФ в КР открылись большим концертом "Фольклор – душа России"

На открытии Дней культуры России в Национальной филармонии министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Кайрат Иманалиев отметил, что "культура - это мост, который укрепляет дружбу между нашими народами".

- Культура, искусство России для нас понятны, потому что мы очень близки духовно, - подчеркнул Иманалиев.

А возглавляющая российскую делегацию из более 80 деятелей искусства заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова рассказала, что в рамках этих Дней России обсуждаются вопросы взаимодействия в музейной и библиотечной сферах, в сфере образовании и киноиндустрии.

Перед началом концерта в фойе Нацфилармонии организовали выставку российских народных промыслов с мастер-классами.

Затем в Большом зале выступили: лауреаты международных фестивалей и конкурсов участники фольк-шоу группы "Колесо" из Санкт-Петербурга; ансамбль русских народных инструментов "Домино" из Тамбовской области; ансамбль народной музыки "Зарни Ёль" и народная артистка Республики Коми, лауреат международных конкурсов, солистка республиканской филармонии Коми Вера Булышева; башкортостанская этно-группа "Йатаган"; Чылтыс Таннагашева - горская этно-певица из Кемеровской области.

Бишкекский драматург, режиссер и продюсер Нурлан Абдыкадыров особо выделил в беседе с VB.KG большой успех этого концерта у зрителей.